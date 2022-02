Café-Outils #63 : Concevez vous-même vos visuels web & print ! Le Moulin Digital, 4 mars 2022, Alixan.

Le Moulin Digital, le vendredi 4 mars à 09:00

Vous n’avez pas encore assez de budget pour faire appel à un.e professionnel.le pour votre communication, mais vous avez un peu de temps devant vous ? Vous pensez que vous n’avez pas le sens de l’esthétique et vous avez peur du moche ? Découvrez ce qu’il est possible de créer joliment et rapidement avec un logiciel gratuit, réputé, fiable, permettant le partage avec vos collaborateurs et incluant une belle banque d’images et de graphismes prêts à utiliser. Créez vos visuels à destination du web et du print de façon satisfaisante, et bluffez votre entourage… et vos clients !

Entrée libre sur inscription

Créez vous-même vos visuels en ligne sur un logiciel gratuit et facile d’utilisation.

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme



