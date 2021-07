Café Océan avec Sailing Hirondelle Maison écocitoyenne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bordeaux.

Café Océan avec Sailing Hirondelle

Maison écocitoyenne, le jeudi 22 juillet à 17:30

Comment se rendre compte du poids substantiel de l’océan dans notre vie, alors qu’on habite en ville ? Comment percevoir les bouleversements environnementaux qu’il subit, ici et maintenant ? Et comment envisager la transition vers un modèle plus durable ? Échangez avec les intervenants et découvrez les témoignages des gens du littoral atlantique français et leurs histoires d’un océan qui change. **Gratuit, en accès libre**. ? En savoir plus sur l’expédition : [[https://www.sailinghirondelle.com/](https://www.sailinghirondelle.com/)](https://www.sailinghirondelle.com/) Une expédition à la voile entièrement dédiée à la création d’outils de sensibilisation à une relation plus durable avec l’océan. Ces reportages montrent les impacts locaux d’une crise environnementale globale, et les solutions à l’échelle locale pour y faire face. Découvrez l’océan à travers ceux qui aiment et vivent la mer au quotidien, et qui agissent à leur échelle pour un avenir plus durable.

Entrée libre

Comment se rendre compte du poids de l’océan dans notre vie quand on vit en ville? Échangez avec les intervenants et découvrez les témoignages des gens du littoral, leurs histoires d’océan qui change.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T17:30:00 2021-07-22T19:00:00