Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie Découverte de l’occitan du Périgord Limousin à travers des récits,

textes, chants et danses traditionnelles. Le café occitan se tiendra

tous les 15 jours les jeudis à la même heure. +33 6 33 66 31 47 Bibliothèque mairie st pierre

