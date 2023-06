Bloody Crowns Café Ô Berry Vierzon Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Bloody Crowns Café Ô Berry Vierzon, 21 juin 2023, Vierzon. Bloody Crowns Mercredi 21 juin, 18h00 Café Ô Berry Soirée gratuite dans la cour terrasse du Café Ô Berry ! A partir de 19 h 30 concert de Rock avec les Bloody Crowns. Venez fêter la musique en notre compagnie, ambiance assurée. En famille ou entre amis. Petite restauration sur place. Café Ô Berry 11 rue de la Gaucherie Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 02 48 53 27 34 http://cafeoberry.fr Café Culturel

