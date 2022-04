Café numérique

Café numérique, 11 février 2022, . Café numérique

2022-02-11 – 2022-02-11 Comment joindre l'utile à l'agréable ? Voici une idée : le café numérique. Profitez d'un moment de détente en compagnie d'un animateur pour enrichir votre culture numérique, trouver réponse à vos questionnements et faire des découvertes. Dès 10 ans, pour débutants comme confirmés. Max 10 participants. Infos et réservations : 03 44 81 83 00

