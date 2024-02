Café numérique se protéger du cyberharcèlement Default location Villeurbanne, jeudi 23 mai 2024.

Le harcèlement en ligne touche particulièrement les jeunes, les femmes et minorités de genre et les personnes racisées. Nous essaierons de comprendre l’origine, l’ampleur et les conséquences de ce phénomène pour les victimes et les agresseurs, puis nous partagerons nos stratégies pour se protéger nous-mêmes et les autres.

