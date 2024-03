Café numérique Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mardi 19 mars 2024.

Café numérique Atelier multimédia proposé par l’Espace multimédia de la médiathèque du Bois fleuri. Mardi 19 mars, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Participation gratuite sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T15:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T15:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Passez un bon moment autour d’un café à échanger sur un sujet multimédia. Pour ce premier café, le sujet sera la cybersécurité.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}]

Multimédia