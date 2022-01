Café numérique – La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel nouveau paradigme ? 5,rue de la Duchesse Anne Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Café numérique – La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel nouveau paradigme ? 5,rue de la Duchesse Anne, 5 février 2022, Le croisic. Café numérique – La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel nouveau paradigme ?

5, rue de la Duchesse Anne, le samedi 5 février à 17:00

Café numérique – La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel nouveau paradigme ? Un paradigme est une structure sousjacente qui donne sa cohérence au monde à une époque donnée. L’invention d’Internet et du numérique, au même titre que l’invention de l’imprimerie, la révolution industrielle, ont profondément modifié la société et le rapport des forces en présence. Par Valérie Vo Ha. * * * Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32. Public adulte. Sur inscription (30 places). Café numérique – La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel nouveau paradigme ? Un paradigme est une structure sousjacente qui donne sa cohérence au monde à une époque donnée. … 5,rue de la Duchesse Anne Médiathèque 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T03:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 5,rue de la Duchesse Anne Adresse Médiathèque 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 5,rue de la Duchesse Anne Le croisic Departement Loire-Atlantique

5,rue de la Duchesse Anne Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/