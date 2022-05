Café Numérique Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Café Numérique Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 9 juin 2022, Erquy. Café Numérique

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le jeudi 9 juin à 17:30

Depuis les années 2000, les technologies numériques transforment le fonctionnement de l’administration et la relation à l’usager. L’État a donc mis en place une stratégie nationale pour accompagner vers l’autonomie numérique les personnes en difficulté face à ces nouveaux usages qui bouleversent nos pratiques habituelles. A l’initiative de l’**Espace Public Numérique**, nous vous proposons un café numérique à la bibliothèque, un moment d’échange sur le thème de la dématérialisation des démarches administratives, de la volonté de tendre vers le zéro papier. La rencontre sera aussi l’occasion d’aborder, si les participants le souhaitent, l’usage des livres numériques. gratuit, sur inscription

gratuit sur inscription

démarches administratives en ligne dans les services publics Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy Querbet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T17:30:00 2022-06-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Departement Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Café Numérique Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 2022-06-09 was last modified: by Café Numérique Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 9 juin 2022 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor