Le 29/03/2022, 10h à 12h
Localisation : Tarentaize – @telier numérique
Catégorie : Ateliers multimédia
Conditions : Sur inscription : 04 77 43 09 91.2 ateliers au choix par personne. Atelier gratuit ; carte de bibliothèque obligatoire.

Atelier gratuit ; sur inscription ;carte de bibliothèque obligatoire.

Partageons ensemble les applications indispensables pour smartphones et tablettes L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T12:00:00

