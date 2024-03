CAFÉ NORD-AFRICAIN DÉDIÉ À LOUNIS AÏT MENGUELLET, INTERPRÉTÉ PAR DDA VELKACEM LE 15 EME ART Marseille, samedi 23 mars 2024.

CAFÉ NORD-AFRICAIN DÉDIÉ À LOUNIS AÏT MENGUELLET, INTERPRÉTÉ PAR DDA VELKACEM ♫♫♫ Samedi 23 mars, 21h30 LE 15 EME ART 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T21:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T21:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Dda Velkacem, (Belkacem Ferrouk), au chant et à la guitare , interprétera des œuvres de l’immense répertoire de Lounis, en toute intimité, puisqu’il sera simple accompagné d’un percussionniste ! Cette formule acoustique en duo rappel la façon dont Lounis a débuté sa carrière il y a plus de 50 ans! L’important était donné au texte et à la mélodie !

Auteur, compositeur, et interprète, cela fait maintenant plus d’un demi-siècle que Lounis Aït Menguellet perpétue la tradition orale des montagnes kabyles, depuis la fameuse chanson Ma trud, interprétée en 1967, lors de l’émission radio animée par Cherif Kheddam.

En plus de 50 ans de poésies chantées, Lounis a rempli les plus grandes salles parisiennes, telles le Zénith ou l’Olympia.

Si l’« Olivier kabyle », comme certains se plaisent à le surnommer, se fait le chantre de sa culture trop souvent bâillonnée, il s’en dégage, au-delà de toute revendication, une dimension universelle.

Dans sa langue maternelle, le kabyle, il défend non seulement la différence culturelle, identitaire, sa reconnaissance et son respect comme un droit et un devoir à l’égard de l’humanité, mais il chante également l’oppression, la violence, la haine d’un frère ou l’Amour… Autant de grandes causes que de thèmes tirés du quotidien Ses textes sont d’une puissance et d’une qualité rare, où images et métaphores révèlent la force du verbe.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

LE 15 EME ART 178, Avenue de saint louis 13015, Marseille Marseille 13015 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://le15emeart.org/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]