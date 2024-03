Café nord-africain dédié à Lounès Kheloui Le 15e Art Sud Culture Marseille 15e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Nouveau concert au 15e art

Djamal Touat, au chant et mandole, interprétera des chansons du grand répertoire de Lounès Kheloui, et sera accompagné d’une belle équipe de musiciens (violon, banjo, guitare, percussion, flûte).



Lounès Kheloui était un chanteur chaâbi de musique kabyle. Il s’intéresse très jeune à la musique, compose sa 1ère chanson à l’âge de 16 ans, anime de nombreuses fêtes à la fin des années 60. Il fait un passage remarqué, au début des années 70, à l’émission « Chanteur de demain » animée par Cherif Kheddam. Puis, il enregistre plusieurs albums, entreprend, en 1978, une tournée en Algérie en compagnie de son ami Matoub Lounès. Dans les années 80, sa vie est partagée en la France et l’Algérie, il enregistre un album en France, se produit dans divers café et salles parisiennes, jusqu’à la fin des années 90 début puis encore au début des années 2000. Il écrit et compose beaucoup toutes ces années, mais son état de santé le fragilise, et le contraint de rester au repos longuement en Algérie dès 2010, il consacre alors à l’écriture et la composition. Il entreprend tout de même une tournée aux USA et au Canada, en avril 2016: il se produit à Washington, à New York, à Philadelphie, en Californie et à Montréal ! Devant le succès rencontré, une autre représentation avait été programmée en Novembre 2016.

A l’automne 2016, il fut de nouveau hospitalisé, et décède le 3 Novembre 2016, à l’âge de 66 ans, à l’Hôpital Mohamed Nedir de Tizi-Ouzou, entouré de sa famille. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16

Le 15e Art Sud Culture 178 Avenue de Saint-Louis

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

