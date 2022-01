Café musqiue Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-02-05
En Galerie numériqueTout public – Entrée libre
Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment

Horaire : 11:00 12:30

Animé par Denis, ce rendez-vous vous offre une heure et demie d'échange et d'écoute. Nouveautés, coups de cœur, pépites méconnues ou tubes indémodables… La bande son est variée, l'esprit bienveillant. Parfois, un thème ou un quizz donne le tempo. Au menu de ce jour : soul et funk music
Médiathèque-Espace Diderot
Château de Rezé
Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

