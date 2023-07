CONCERT OVAL SKYLIGHT Pop Jazz and more Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Tousson Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Tousson CONCERT OVAL SKYLIGHT Pop Jazz and more Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Tousson, 22 juillet 2023, Tousson. CONCERT OVAL SKYLIGHT Pop Jazz and more Samedi 22 juillet, 20h30, 21h00 Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Participation libre et consciente Invités en janvier dernier pour les soirées « scène locale », Oval Skylight originiare de la région melunaise, nous a conquis avec un répertoire jazz rock qui flirte avec la pop anglaise et autres thèmes originaux carrément planant.

Inspiré par le jazz, le rock ou les musiques minimalistes ( Erik Satie, Ornettte Coleman ou Franck Zappa sont des références permanentes..)

Inspiré par le jazz, le rock ou les musiques minimalistes ( Erik Satie, Ornettte Coleman ou Franck Zappa sont des références permanentes..)

Le quartet Oval Skylight joue un répertoire de compositions originales, aériennes, mélancoliques, rêveuses. La Poésie représente aussi une source d'inspiration permanente des compositions que vous pourrez découvrir à le Tête des Trains.

