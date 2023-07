Concert 107 RAILROAD blues Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Tousson, 21 juillet 2023, Tousson.

Concert 107 RAILROAD blues Vendredi 21 juillet, 21h00 Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson participation libre

107 Railroad, c’est un quatuor de blues reprenant essentiellement de vieux standards ( BB King, Little Walter, Robert Johnsonn…) Originaire de Fontainebleau et ses alentours, le groupe est composé d’une chanteuse, 2 gratteux et harmoniciste. Le nom du groupe est l’adresse du plus vieux juke-point du Missisippi.

Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson 6 rue de la Mairie, 77123 Tousson Tousson 77123 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T21:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:50:00+02:00

