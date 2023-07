CONCERT 107 RAILROAD blues Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Tousson, 21 juillet 2023, Tousson.

CONCERT 107 RAILROAD blues Vendredi 21 juillet, 21h00 Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson Participation libre et consciente.

Originaire de Fontainebleau et ses alentours. Le groupe est composé d’une chanteuse, 2 gratteux et 1 harmoniciste. La formation date de cette année mais les quinquas qui la compose ont un minimum d’expérience scénique. Le nom du groupe est l’adresse de plus vieux juke-joint du Mississippi.

Les jukes étaient des endroits où l’on se retrouvait après le boulot, pour boire un coup, grignoter un truc et écouter de la musique. Souvent exiguë, parfois illicite, mais toujours un lieu d’échange et de partage dans ces villages.

La Tête des Trains partage des points communs avec les Jukes et c’est pour cela que 107 RailRoad s’y sentira bien

Café-Musiques, la Tête des Trains , Tousson 6 rue de la Mairie, 77123 Tousson Tousson 77123 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.latetedestrains.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T21:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:50:00+02:00

@ 107 Rail Road