Café musical Sens, 19 mars 2022, Sens.

Café musical Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

2022-03-19 – 2022-03-19 Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens Yonne

EUR 0 0 Et si vous mettiez un peu de musique dans votre café ?

Nous vous invitons à venir avec un masque et à vous inscrire, le nombre de personnes étant limité à 10 afin de respecter les conditions de sécurité sanitaire.

Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce moment ou bien en simple auditeur !

La discothèque vous offre le café, le thé ou une boisson fraîche et vous apportez un titre ou un morceau de musique que vous avez envie de faire découvrir à d’autres.

Nous écoutons des musiques très variées, dans une ambiance détendue et souvent passionnée !

mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 72 80

