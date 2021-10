Café musical : Danny Elfman et les films d’animation Médiathèque centre-ville, 11 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Café musical : Danny Elfman et les films d’animation

Médiathèque centre-ville, le samedi 11 décembre à 15:30

Ancien leader d’un groupe de new-wave, rien ne prédestinait vraiment Danny Elfman à devenir l’un des compositeurs les plus renommés et reconnus de musiques de films de ces trente dernières années. Souvent associé aux films de Tim Burton, son œuvre est plus large puisqu’il a composé de nombreuses bandes originales pour d’autres réalisateurs. Il est notamment très créatif quand il s’agit de composer pour des films d’animation, des séries comme « les Simpsons » ou « Desperate Houswives » et d’autres œuvres cinématographiques comme « Le Grinch » en 2018. Aussi bien inspiré par le style classique que le punk, ce café musical sera l’occasion de dresser un panorama du travail artistique de cet artiste difficilement classable et figure méconnue de la pop culture. Dans le cadre du Festival Issy t’anime et de la Semaine Musique & Cinéma. Par Marjorie Tarbochez, bibliothécaire. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour découvrir et échanger à travers un thème musical.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



