Café musical : Baudelaire en musiqueS Médiathèque centre-ville, 27 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville, le samedi 27 novembre à 15:30

Poète de la modernité esthétique, Baudelaire a inspiré de nombreux musiciens classiques, avant tout dans le domaine riche et délicat de la mélodie, mais également des chanteurs français ou même des rockeurs. Une bonne occasion de redécouvrir le poète sous des atours originaux et sous divers angles. Par Frédéric Lemaire, bibliothécaire. Au-delà de 10 min après le début du concert plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour découvrir et échanger à travers un thème musical.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



