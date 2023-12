Week-end au Japon – Les 12 et 13 janvier Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’Évènement: Gratentour

Haute-Garonne Week-end au Japon – Les 12 et 13 janvier Café municipal l’Entrepotes Gratentour, 12 janvier 2024, Gratentour. Week-end au Japon – Les 12 et 13 janvier 12 et 13 janvier 2024 Café municipal l’Entrepotes Renseignements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T09:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00 Embarquez au coeur du Japon le vendredi 12 et le samedi 13 janvier 2023 Des ateliers, des jeux, un défilé cosplay, un repas, une cérémonie de dégustation de thé, une exposition sur le Manga… Ne manquez pas cet évènement de début d’année 2024 ! Téléchargez la brochure pour le programme du week-end ! Exposition Manga au café-médiathèque du 10 au 21 février 2023 Réservation indispensable : nombre limité de places selon les ateliers

Toutes les animations sont gratuites

Café municipal l'Entrepotes
Place de la mairie, 31150 Gratentour
Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie

