Concert : Pop rock et Variétés françaises et anglaise – Vendredi 7 juillet
Café municipal l'Entrepotes Gratentour, 7 juillet 2023, Gratentour.
Vendredi 7 juillet, 19h00
Renseignements Participation chapeau (merci pour l'artiste)

Entrée libre – Gratuit
Café municipal l'Entrepotes
Place de la mairie, 31150 Gratentour
Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie
cafemunicipal@gratentour.fr
09 63 55 83 08

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:00:00+02:00

