Haute-Garonne

Renseignements

“Mon p’tit bout… Quine” pour les tout petits de 9 mois à 3 ans Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie Se renseigner auprès de Nathalie VOLINI

Responsable de la Médiathèque municipale L’Entrepotes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T09:30:00+01:00

2023-01-07T10:30:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Gratentour, Haute-Garonne
Lieu Café municipal l'Entrepotes Adresse Place de la mairie, 31150 Gratentour Ville Gratentour Age maximum 3

