Haute-Garonne Lecture et projection – Jeudi 30 juin Café municipal l’Entrepotes Gratentour, 30 juin 2022, Gratentour. Lecture et projection – Jeudi 30 juin Jeudi 30 juin 2022, 19h30 Café municipal l’Entrepotes Sur inscription Une soirée entre thirller et fantastique avec la lecture du best-seller de Stefan aus dem Siepen, La corde, suivie d’un visionnage d’un épisode de la série éponyme d’ARTE. ” Les habitants d’un village situé à l’orée d’une immense forêt mènent une vie simple, jusqu’au jour où l’un d’eux découvre dans un champ une corde qui s’enfonce dans les bois. Comment est-elle apparue ? Où mène-t-elle ?… Délaissant leurs familles, les hommes décident de la suivre. D’abord accueillante, la forêt devient peu à peu menaçante, hostile. Les villageois s’obstinent pourtant, quitte à courir au-devant du danger… À la suite de la lecture, restez au cœur de la forêt et du fantastique avec la projection du pilote de la mini-série d’ARTE, librement adaptée de La Corde. Dans cette version diffusée pour la première fois à l’hiver 2022, la mystérieuse corde est découverte dans une forêt par un groupe de scientifiques isolé dans une base d’observation en Norvège. Faut-il la suivre ? Jusqu’où ? Portée par un casting international, avec, entre autres, Jeanne Balibar et Jean-Marc Barr, et adaptée pour le petit écran par Dominique Rocher, La corde interroge la quête de savoir de l’espèce humaine : l’espèce humaine est-elle capable d’accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir ?…” Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 09 63 53 83 30 »}, {« type »: « email », « value »: « vieculturelle@gratentour.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

