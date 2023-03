Café Mortel Soliha Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Café Mortel 1, Quartier Saint-Éloi Soliha Die Drôme

2023-03-03 11:00:00 11:00:00 – 2023-03-03 13:00:00 13:00:00

Soliha 1, Quartier Saint-Éloi

Die

Drôme Ensemble, sortons la mort du silence. On partage une boisson et les personnes qui le désirent partagent sur le thème de la mort. Dans l’écoute et la bienveillance. En partenariat avec Soliha et l’accueil de jour. contact@ecologieauquotidien.fr +33 6 98 04 81 61 https://www.ecologieauquotidien.org/ Soliha 1, Quartier Saint-Éloi Die

