Café métier “Numérique et Communication” Mellac Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac

Café métier “Numérique et Communication” Mellac, 2 mars 2022, Mellac. Café métier “Numérique et Communication” Maison de l’Économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac

2022-03-02 – 2022-03-02 Maison de l’Économie 34 Rue Ferdinand Buisson

Mellac Finistère Mellac Pour notre dernier Café métiers nous vous proposons de découvrir quelque-uns des métiers du numérique et de la communication. Venez rencontrer des professionnels du secteur afin d’échanger sur leurs expériences !

Vous souhaitez devenir journaliste ? Être responsable de la sécurité de réseau informatique ? Mettre votre imagination à l’œuvre en devenant graphiste ? Concevoir des sites internet en étant développeur web ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous !

Ce temps permettra d’en savoir plus sur les parcours, missions, savoirs être des professionnels et de vous aiguiller dans votre orientation…. Inscriptions auprès du SIJ : infojeunesse@quimperle-co.bzh infojeunesse@quimperle-co.bzh +33 6 11 05 31 43 Pour notre dernier Café métiers nous vous proposons de découvrir quelque-uns des métiers du numérique et de la communication. Venez rencontrer des professionnels du secteur afin d’échanger sur leurs expériences !

Vous souhaitez devenir journaliste ? Être responsable de la sécurité de réseau informatique ? Mettre votre imagination à l’œuvre en devenant graphiste ? Concevoir des sites internet en étant développeur web ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous !

Ce temps permettra d’en savoir plus sur les parcours, missions, savoirs être des professionnels et de vous aiguiller dans votre orientation…. Inscriptions auprès du SIJ : infojeunesse@quimperle-co.bzh Maison de l’Économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Maison de l'Économie 34 Rue Ferdinand Buisson Ville Mellac lieuville Maison de l'Économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Departement Finistère

Mellac Mellac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellac/

Café métier “Numérique et Communication” Mellac 2022-03-02 was last modified: by Café métier “Numérique et Communication” Mellac Mellac 2 mars 2022 finistère Mellac

Mellac Finistère