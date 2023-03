Concert du groupe de jazz Suzanne Café Mecenas Saint-Domingue Catégorie d’Évènement: Saint-Domingue

Concert du groupe de jazz Suzanne Café Mecenas, 22 mars 2023, Saint-Domingue. Concert du groupe de jazz Suzanne Mercredi 22 mars, 19h00 Café Mecenas Entrée libre Le groupe de jazz Suzanne en tournée en République Dominicaine 3 dates pour le groupe dans 3 villes différentes Les 3 artistes du groupe se présenteront 3 fois dans le pays : le 22 mars à Saint Domingue au Café Mecenas, le 24 à Santiago de los Caballos au Centro Leon et le 26 à Bani au centro cultural Perello!

Chaque lieu accueille un public différent dans une ambiance différente et permet au groupe de toucher une partie de la population qui n’est pas nécessairement en lien avec la culture. Café Mecenas Av. Mirador Sur Saint-Domingue 10115 Distrito Nacional +18095082380 Ce café fait également office de centre culturel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T00:00:00+01:00 – 2023-03-23T03:00:00+01:00 ©Groupe Suzanne

