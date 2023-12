Soirée du nouvel an au café Marylène Café Marylène Kermouster Plougasnou, 31 décembre 2023, Plougasnou.

Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Le Café Marylène situé à Kermouster vous propose une soirée du nouvel an insolite ! La Plouganale ! Il s’est associé au bistrot queer La Plaisir (Nantes) afin de proposer une soirée de transition vers 2024 riche en saveurs, en couleurs et en festivités. Les 2 cafés ont invité le collectif drag brestois, Glory All, qui se chargera de mettre encore plus de piquant dans votre assiette. Pour prolonger la soirée jusqu’au petit matin, 4 DJs nantais.es et finistérien.nes se relaieront derrière les platines.

Le diner est déjà complet mais il est encore possible de venir à la soirée DJ sets à partir de minuit !

Café Marylène Kermouster

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne



