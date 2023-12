Après-midi activités au café Marylène Café Marylène Kermouster Plougasnou, 30 décembre 2023, Plougasnou.

Plougasnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 14:00:00

fin : 2023-12-30 00:00:00

.

Le Café Marylène situé à Kermouster vous propose une après-midi animée. Au programme :

– Ré-voeu-lution de 14h à 16h : un atelier créatif, drôle et engagé pour toute la famille, thématique de saison : voeux de la nouvelle année.

– Zumbanou de 18h à 19h : venez éliminer les toxines et mauvaises graisse avec une séance de zumba dynamique et tonifiante en compagnie de Nolwenn Bonenfant.

– Fêtes vos jeux de 19h à minuit : apéro/soupe/jeux de société, convivialité et simplicité.

Pensez à réserver !

.

Café Marylène Kermouster

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par OT BAIE DE MORLAIX