Kerlouan Les jeux du dimanche… en breton ! Café Malok Kerlouan, 14 janvier 2024, Kerlouan. Les jeux du dimanche… en breton ! Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Café Malok Gratuit Ne restez pas bout le dimanche après-midi ! Apportez vos jeux préférés à partager ou découvrez une sélection de jeux de société pour tous les âges, qui vous seront expliqués par les animateurs. Venez en famille, entre amis, c’est ouvert à tous. Plijadur vo ! Café Malok 14 rue de la Côte des Légendes 29890 Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 44 58 08 28 »}, {« type »: « email », « value »: « buhezin.tiarvroleon@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

Café Malok
14 rue de la Côte des Légendes 29890 Kerlouan
Kerlouan
Finistère
Bretagne

