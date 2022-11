CAFE LYRIQUE ENCHANTE – CABARET BOBY LAPOINTE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

CAFE LYRIQUE ENCHANTE – CABARET BOBY LAPOINTE

Place Frédéric Mistral Pézenas

2022-11-27 17:00:00

Hrault 12 12 EUR Dans le cadre du centenaire de Boby Lapointe, Café Lyrique Enchanté présente : Cabaret Boby Lapointe avec Henri TIREFORT et Marc FELDHUN, en première partie les élèves de l’EIMPP et/ou élèves d’Elena IOURACH. Le comédien Marc Feldhun et le chansonnier Hervé Tirefort revisitent avec bonheur et justesse le répertoire de Boby Lapointe.

Dans le cadre du centenaire de Boby Lapointe, Café Lyrique Enchanté présente : Cabaret Boby Lapointe avec Henri TIREFORT et Marc FELDHUN, en première partie les élèves de l'EIMPP et/ou élèves d'Elena IOURACH. Le comédien Marc Feldhun et le chansonnier Hervé Tirefort revisitent avec bonheur et justesse le répertoire de Boby Lapointe.

Un spectacle à ne pas manquer !!

contact@pezenasenchantee.fr +33 6 83 66 47 65 https://www.pezenasenchantee.fr/

