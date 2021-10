Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Café Ludik Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Café Ludik Pleurtuit, 12 novembre 2021, Pleurtuit. Café Ludik 2021-11-12 09:00:00 – 2021-11-12 10:30:00 Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Les Cafés Ludik sont des temps d’échanges entre parents, ils sont animés par une association ou un professionnel dans le but accompagner à la parentalité. Novembre : l’association Tricotin

Décembre : Yasmin Doula Sexologue Sur le principe d’une université populaire les problématiques sont apportées par les parents et les pistes de réflexions sont construites ensemble. Les parents peuvent venir seul ou accompagné d’un ou plusieurs enfants. Un espace jeu est encadré par la ludothécaire professionnelle, pendant le temps d’échange, dans le principe du jeu libre, de la bienveillance et du respect. (respect des règles, des autres, de soi et du bien commun). Dans un second temps les parents sont invités à rejoindre l’espace jeu pour un temps ludique partagé.

Le Pass sanitaire n’est pas nécessaire pour accéder à cette animation. Accès gratuit mais sur réservation par mail ou téléphone. Limité à 20 personnes. Port du masque obligatoire pour les adultes Vendredi 12 novembre 2021 – 9h à 10h30 – Maison des associations Pleurtuit ludikasso@gmail.com +33 7 67 10 64 32 Les Cafés Ludik sont des temps d’échanges entre parents, ils sont animés par une association ou un professionnel dans le but accompagner à la parentalité. Novembre : l’association Tricotin

Décembre : Yasmin Doula Sexologue Sur le principe d’une université populaire les problématiques sont apportées par les parents et les pistes de réflexions sont construites ensemble. Les parents peuvent venir seul ou accompagné d’un ou plusieurs enfants. Un espace jeu est encadré par la ludothécaire professionnelle, pendant le temps d’échange, dans le principe du jeu libre, de la bienveillance et du respect. (respect des règles, des autres, de soi et du bien commun). Dans un second temps les parents sont invités à rejoindre l’espace jeu pour un temps ludique partagé.

Le Pass sanitaire n’est pas nécessaire pour accéder à cette animation. Accès gratuit mais sur réservation par mail ou téléphone. Limité à 20 personnes. Port du masque obligatoire pour les adultes Vendredi 12 novembre 2021 – 9h à 10h30 – Maison des associations Pleurtuit dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ville Pleurtuit lieuville 48.57905#-2.06153