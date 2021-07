Melun Office de tourisme Melun Val de Seine Melun, Seine-et-Marne Café Louvre : les grands chefs-d’œuvres Office de tourisme Melun Val de Seine Melun Catégories d’évènement: Melun

Office de tourisme Melun Val de Seine, le samedi 18 septembre à 15:00

**Admirez les œuvres incontournables du Louvre, découvrez leur histoire et celle de riches collections du musée. Ces œuvres constituent un parcours idéal pour une première visite !** Découvrez _La Joconde, La vénus de Milo, La liberté guidant le peuple_…. ces œuvres n’auront plus de secrets pour vous.

Atelier gratuit sur réservation obligatoire.

Office de tourisme Melun Val de Seine 26 place Saint-Jean 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:15:00

