Actuellement et jusqu’au 20 novembre , vous pouvez offrir un livre à un enfant, un adolescent qui n’y a pas accès. Cette opération en partenariat avec le secours populaire local et parrainé par François est organisée chaque année et une belle occasion de solidarité. Venez à la rencontre de Jean-Baptiste MAUDET pour ce nouveau café littéraire coorganisé par la librairie la Litote et l’association Au Tour du Livre. L’idée est de faire se rencontrer des lecteurs et un auteur qui présentera ses ouvrages et sa démarche de travail. L’échange s’ouvre aux questions et aux interventions. Café littéraire organisé en partenariat entre la librairie La Litote et l’association Au tour du livre. Franck Bouysse est l’auteur de nombreux romans, édité actuellement chez Albin Michel, il a obtenu le Prix des Libraires en 2019 avec son superbe roman « Né d’aucune femme », mais aussi « Plateau », « Grossir le ciel », Glaise, Buveurs de vent et le dernier : « L’homme peuplé ». +33 5 62 37 54 58 Place Verdun Bar le Bigourdan Vic-en-Bigorre

