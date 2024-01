Café littéraire Place du Corps Franc Pommies Vic-en-Bigorre, vendredi 16 février 2024.

Café littéraire Place du Corps Franc Pommies Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

L’association « Au Tour du Livre » et l’Octav vous proposent un café littéraire.

Philippe Dintrans viendra présenter son livre avec son auteur Olivier Garochau.

La présentation sera suivi d’une séance de dédicace.

Résumé : Dans un voyage au centre des Pyrénées, Philippe Dintrans, talonneur et capitaine de l’équipe de France de rugby, retrace, en collaboration avec Olivier Garochau, Bigourdan et passionné de rugby, les grands rendez-vous de sa carrière. Un jour son destin bascule, son grand-père le conduit à l’école de rugby du Stadoceste. Tonique, offensif, compétiteur, doté de dimensions physiques exceptionnelles et d’une gestuelle semblable aux standards du rugby actuel, il est vite repéré à l’international.

Cinquante sélections officielles, successeur de Jean Pierre Rives par douze fois au capitanat, Dintrans est, pendant dix-sept saisons, demeuré l’homme d’un seul club malgré les appels des plus grandes équipes de l’hexagone. C’est la première fois que l’épopée du Stado est abordée avec autant de détails. Dintrans nous livre un témoignage passionnant au milieu des paysages montagneux qu’il affectionne depuis l’enfance.

Le talonneur partage avec les lecteurs les coulisses de ses exploits et nous livre ses peines comme ses joies avec cette fougue qui lui est propre. Dintrans tient une place incomparable dans le récit rugbystique, un joueur qui ne transige pas avec les valeurs fondamentales inhérentes au monde de l’Ovalie. Il nous parle ici d’honneur, d’éducation, de respect, de solidarité, de courage, de combativité.

Avec son parler franc, Dintrans témoigne d’une époque pas si lointaine où les rugbymen de l’élite devaient concilier ballon ovale et vie familiale et professionnelle. Il représente l’archétype de cette génération charnière entre le rugby dit amateur, voire artisanal, et le professionnalisme. .

Place du Corps Franc Pommies L’Octav

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie octav@adour-madiran.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16



