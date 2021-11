Privas Médiathèque Jacques Dupin Ardèche, Privas Café littéraire : Thomas Giraud Médiathèque Jacques Dupin Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Rencontre avec Thomas Giraud, auteur du roman « Avec Bas Jan Ader » Ed. La Contre Allée, 2021. « Avec ce nouveau roman, Thomas Giraud s’ approche peut-être encore davantage qu’ il ne l’ avait fait jusque-là d’une de ces figures fulgurantes et insaisissables, celles qui n’ont fait que passer, qui ont expérimenté et qui nous laissent au bout du compte avec beaucoup d’interrogations, à peu près autant de passions, de frissons même. » Rencontre proposée par la librairie Lafontaine. Café littéraire : Thomas Giraud Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:30:00

