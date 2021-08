Pérenchies Bibliothèque de Pérenchies Nord, Pérenchies Café Littéraire thème polars en Nord suivi de la lecture d’un conte Bibliothèque de Pérenchies Pérenchies Catégories d’évènement: Nord

Pérenchies

Café Littéraire thème polars en Nord suivi de la lecture d’un conte Bibliothèque de Pérenchies, 8 octobre 2021, Pérenchies. Café Littéraire thème polars en Nord suivi de la lecture d’un conte

Bibliothèque de Pérenchies, le vendredi 8 octobre à 19:30

Café littéraire suivi d’un conte avec un artiste conteur Thierry Moral Les contes en Nord Cocktail Café Littéraire thème polars en Nord suivi d’un conte Bibliothèque de Pérenchies Pérenchies, 10 place Roger Dutriez Pérenchies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:30:00 2021-10-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Pérenchies Autres Lieu Bibliothèque de Pérenchies Adresse Pérenchies, 10 place Roger Dutriez Ville Pérenchies lieuville Bibliothèque de Pérenchies Pérenchies