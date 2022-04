Café littéraire sur les romans policiers Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Café littéraire sur les romans policiers —————————————- Une fois n’est pas coutume, Bruno de la librairie La Renaissance viendra nous parler des derniers romans policiers qui sont venus enrichir les rayons de la médiathèque et nous présentera ses coups de cœur. Venez participer à ce moment convivial. Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle. Mondonville – Médiathèque Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:30:00

Lieu Médiathèque Adresse 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Ville Mondonville

Médiathèque Mondonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondonville/

