Alliance Française Glasgow, le vendredi 19 mars à 13:00

Le café littéraire offre l’opportunité de discuter en français à propos d’un roman que vous avez lu au préalable. A l’occasion de la Francophonie, nous discuterons du roman « La mort de Napoléon » de Simon Leys. Résumé du roman : _“Messieurs-dames, hélas !, l’Empereurvient de mourir ! » La nouvelle se répand rapidement à travers toutel’Europe, mais en fait, Napoléon n’est pas mort. Après une ingénieuse évasion,il avait réussi à regagner la France, laissant un sosie occuper sa place àSainte-Hélène – et ce n’est que ce dernier qui vient de trépasser. Mal ajusté à sonincognito, Napoléon va traverser une série d’étranges épreuves. Confronté à sonpropre mythe, saura-t-il recouvrer son identité ? Et qui est-il donc,maintenant que » l’Empereur est mort » ?_ Vendredi 19 Mars, 1-2.30 pm (UK time)

Payant et sur inscription

Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer et ouvert à tous pour discuter et échanger sur le livre de Simon Leys « La mort de Napoléon » avec notre professeur Franck ! Alliance Française Glasgow 3 Park Circus, Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni Glasgow Lanarkshire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T13:00:00 2021-03-19T14:30:00

