Café Littéraire : « Sortir l’Afrique du silence » Par le lycée français Blaise Pascal Institut français du Gabon, 25 mars 2022, Libreville, boulevard triomphal.

Institut français du Gabon, le vendredi 25 mars à 17:30

Histoire et fiction, des voix pour construire une identité. Pour la semaine de la francophonie, trois écrivains vous présentent leur regard sur leur pays et se confrontent au regard de l’historien. Nous regroupons aujourd’hui ces écrivains, journalistes, professeurs, historien pour reprendre et interroger les mots de Boubacar Boris Diop dans un article du Monde diplomatique de mai 2021 : « Sortir l’Afrique du silence ». Comment accompagner les jeunes générations pour comprendre, construire et diffuser une identité propre à chaque pays, à chaque peuple à travers histoire et récits ? En présence de : Justine Mintsa : professeure et auteure gabonaise Jean Divassa Nyama : professeur et auteur gabonais Florent Piton : professeur d’histoire, chargé de cours à Sciences Po Paris Michel Ndaot : homme de théâtre gabonais

Institut français du Gabon Boulevard triomphal, libreville, Gabon Libreville, boulevard triomphal



