Café littéraire Sazos Sazos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sazos

Café littéraire Sazos, 19 avril 2022, Sazos. Café littéraire SAZOS Chalet Mina Sazos

2022-04-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-19 SAZOS Chalet Mina

Sazos Hautes-Pyrénées Sazos Autour d’un verre nous échangerons sur notre passion commune: La Littérature. Venez avec un coup de coeur,parlons-en et échangeons +33 9 88 30 63 54 SAZOS Chalet Mina Sazos

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sazos Autres Lieu Sazos Adresse SAZOS Chalet Mina Ville Sazos lieuville SAZOS Chalet Mina Sazos Departement Hautes-Pyrénées

Sazos Sazos Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sazos/

Café littéraire Sazos 2022-04-19 was last modified: by Café littéraire Sazos Sazos 19 avril 2022 Hautes-Pyrénées Sazos

Sazos Hautes-Pyrénées