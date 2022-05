Café littéraire – Samedi 7 mai Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

C’est donc uniquement portée par le gré de ses envies que la bibliothécaire vous proposera une sélection de livres : d’anciens et de nouveaux coups de cœur, de belles découvertes, des livres plein d’humour, d’amour et de nature. Vous y trouverez forcément votre bonheur ! **Tout public dès 15 ans** **Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 75 85 99 •** [**[mediatheque@mairie-fenouillet.fr](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)**](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Et pourquoi ne pas adopter cet adage pour ce café littéraire printanier. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

