Venez avec un livre, un roman, un documentaire ou une BD que vous avez aimé afin de le partager ou tout simplement écouter ce que les bibliothécaires vous conseillent… Destination été, c’est la bonne période pour nous proposer des lectures pour l’été. _**Avec les bibliothécaires**_ Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr – Un lien jitsi sera envoyé la veille aux participants (es). _Public : Ados-adultes_

Quel livre choisir pour les vacances ? Préparez votre liste de l’été, pour la plage au soleil, sous la tente à la montagne ou tout simplement pour vous évadez sans sortir de votre canapé! Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

