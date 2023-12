Café littéraire – polars et romans policiers Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café littéraire – polars et romans policiers Bibliothèque Batignolles Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. gratuit

samedi 27 janvier à 11h salle bleue – accès libre pour échanger sur les livres avec les bibliothécaires et les lecteurs Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691840 dac-bibliotheque.batignolles@paris.fr

café littéraire café littéraire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75017 Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Batignolles Paris latitude longitude 48.8843410037851,2.3220940410728

Bibliothèque Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/