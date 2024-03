Café Littéraire par On The Road Company Ludo-médiathèque Le Château Bruges, mardi 19 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T20:30:00+01:00

A l’occasion du Printemps des Poètes, On the Road Company vous invite à venir découvrir une sélection de textes autour de la thématique de la Grâce. Il vous est possible d’apporter à boire ou à manger pour partager un pot de l’amitié à la fin des échanges.

Ludo-médiathèque Le Château 6 rue du carros Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

