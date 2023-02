CAFÉ LITTÉRAIRE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

CAFÉ LITTÉRAIRE, 16 février 2023, Montpellier . CAFÉ LITTÉRAIRE 25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Herault

2023-02-16 – 2023-02-16 Montpellier

Herault EUR 5 Rencontre avec une écrivaine italienne!

Nouvelle séance du Café littéraire du Centre Culturel Italien Dante Alighieri de Montpellier !

Chiara Mezzalama sera parmi nous, elle qui a gagné le Prix Sorcières 2018, qui est l’autrice de romans et de bande dessinées. Elle nous parlera de sa dernière BD, La Robe de Soie, mais aussi de ses romans comme Après la pluie.

Profitez de cette opportunité d'échanger avec elle autour de ses livres avec un café offert par le Centre ! Dans la limite des places disponibles.

dante.montpellier@yahoo.fr +33 4 67 60 27 82 https://dantealighierimontpellier.com/cafe-litteraire/

