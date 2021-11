Café littéraire Médiathèque du Neubourg, 22 janvier 2022, Le Neubourg.

### Café littéraire avec Cyriac Guillard Après avoir traqué la délinquance et la criminalité dans le nord de la capitale pendant une décennie, dans une groupe de nuit, cet ancien policier a troqué son arme contre une plume. Depuis quinze ans, et son premier roman _Une âme si sombre_, Cyriac Guillard réjouit ses lecteurs d’intrigues et d’enquêtes en tous genres. Auteur de six romans, l’écrivain breton s’est installé dans le paysage de la littérature noire. Lauréat du prix Dorval pour _Filiation mortelle_, finaliste du prix Mira en 2018 pour _Parfois il neige en avril_, puis plus récemment finaliste du prix polars de nacre 2020 pour _Au-delà des liens_, l’écrivain nous plonge avec délectation dans les aventures de Sam Lesniak, ancien policier devenu détective privé, qui pourrait lui ressembler Son originalité est de se servir de son vécu et d’entraîner le lecteur dans les méandres de son passé. Son dernier roman _Les enfants perdus_, coup de cœur des libraires, nous entraîne dans cette période inédite du premier confinement.

