Café littéraire Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café littéraire Médiathèque de la Canopée la fontaine, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 11h30 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Venez échanger avec d’autres lecteurs sur vos coups de cœur du moment ! Polar, littératures de l’imaginaire, du réel, historique… tous les genres sont les bienvenus ! En accès libre Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl

