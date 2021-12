Aix-en-Pévèle Médiath'Aix Aix-en-Pévèle, Nord Café littéraire Médiath’Aix Aix-en-Pévèle Catégories d’évènement: Aix-en-Pévèle

La médiath’Aix accueille Isabelle Serafini, Aixoise de naissance qui viendra nous présenter ses ouvrages. Parler de son expérience littéraire, du processus de création etc. Puis pendant 1h, chaque participant pourra présenter le livre qui lui tient à coeur, en lire un extrait. A l’issue de cette rencontre, vous pourrez acheter un ou plusieurs ouvrages d’Isabelle Serafini Ce rendez-vous sera suivi d’un cycle d’écriture de nouvelles qui démarrera le 25/02. Trois scéances animées par Isabelle Serafini

12 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

