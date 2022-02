Café littéraire Manoir de Ker Clar Basse-Goulaine Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Café littéraire Manoir de Ker Clar, 26 février 2022, Basse-Goulaine. 2022-02-26

Horaire : 10:00

Gratuit : oui À l’occasion de ce deuxième café littéraire de la saison, organisé par la médiathèque René Guy Cadou, les bibliothécaires vous présenteront des romans adaptés en films ou en bandes dessinées. Tous les genres seront à l‘honneur : thriller, science-fiction ou comédie. Vous pourrez également évoquer vos livres et films préférés du moment. Ce rendez-vous convivial est l’occasion de découvrir de nouveaux titres à lire et à regarder. Entrée libre avec pass sanitaire ; réservation conseillée au 02 40 06 00 22 Manoir de Ker Clar adresse1} Basse-Goulaine 44115

