Un samedi par mois, Marc Fauroux, comédien et passionné de romans contemporains français, lit à voix haute des passages de livres récents. L’occasion d’échanges conviviaux entre lecteurs et lectrices. > [Plus d’infos](http://theatreducentre-colomiers.com/) Horaires ——– 11h **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du centre Petit Théâtre du centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

